NBA - Paul George, des Clippers, blessé au genou et indisponible plusieurs semaines

George s'est blessé au cours de la rencontre perdue de justesse 101 à 100 par les Clippers contre Oklahoma City et sera vraisemblablement indisponible jusqu'à la fin de la saison régulière. Le meneur de jeu de 32 ans, qui compte huit participations au All-Star Game, s'est écroulé après un coup de Luguentz Dort, le joueur canadien du Thunder, puni d'une faute personnelle sur cette action, et a dû regagner les vestiaires soutenu par des membres de son staff. Champion olympique à Rio avec les USA, George tourne à 23,8 points, 6,1 rebonds et 5,1 passes décisives par match cette saison. Son absence est un coup dur pour les Clippers, cinquièmes de la Conférence Ouest, un rang synonyme de qualification pour les playsoffs alors qu'il reste à l'équipe neuf matches à disputer dans la saison régulière. (Belga)