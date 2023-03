Open de Suisse - Lianne Tan battue dès le 1er tour

(Belga) Lianne Tan (Bel), 32 ans et 37e mondiale, a été éliminée au premier tour de l'Open de Suisse de badminton, une épreuve dotée de 210.000 dollars, mardi à Bâle. Elle s'est inclinée en deux manches 21-11 et 21-9 en 29 minutes face à la Taïwanaise Yu Po Pai, 31 ans et 25e mondiale.