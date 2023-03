Qualification Euro U19 de futsal - Les jeunes Belges commencent par un succès sur la Géorgie

Shahin Salah (3:35), Jens Peirsman (7:14), Zeno Van Cauter (35:07) et Walid Aabdi (37:32) ont marqué les buts belges. Zaza Iashvili (10:29) et un but contre son camp de Peirsman (14:31) ont permis à la Géorgie d'égaliser provisoirement. La Belgique jouera jeudi contre la Finlande et samedi contre la Lettonie, pays hôte de ce tournoi qualificatif. Les vainqueurs des sept groupes de qualification disputeront la phase finale en Croatie, qualifiée d'office, du 3 au 10 septembre. (Belga)