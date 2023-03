Qualifications Euro 2023 U17 - La Belgique débute son Tour Elite par un partage contre la Slovénie

La Slovénie a ouvert le score en contre par Aldin Jakupovic (58e). Axel Vergeylen a égalisé au terme d'un beau mouvement collectif (64e). Dans les arrêts de jeu, Cédric Nuozzi a tiré sur le poteau (90e+1) Dans l'autre rencontre du groupe, la Norvège, pays hôte de ce tour qualificatif, et la Croatie se sont quittées sur un nul vierge. Les jeunes Belges, entraînés par Bob Browaeys, joueront samedi contre la Croatie et mardi prochain contre la Norvège. Les huit vainqueurs de groupes de ce Tour Elite et les sept meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, organisée en Hongrie, qualifiée d'office, du 17 mai au 2 juin. (Belga)