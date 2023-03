TC Dinant - Cinq ans avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur plusieurs mineurs

La fille et le fils du prévenu, âgé de 8 ans ainsi que quatre autres enfants mineurs ont été identifiés. Il s'agit de sa belle-fille, de son ancien voisin et des fils de deux amis. Certaines victimes relataient des viols, d'autres des attentats à la pudeur ou de l'incitation à la débauche. Lors de l'audience, le prévenu a avoué avoir montré un "documentaire pas adéquat" à son fils et s'être masturbé en sa présence mais en pensant que l'enfant dormait. Pour une autre victime, agressée de ses 12 à 16 ans, le prévenu estime que les "relations" étaient "consenties". Le code pénal présume toutefois d'une absence de consentement en dessous de 16 ans (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en juin dernier). "Monsieur ne comprend pas les interdits", disait son avocat. Le quinquagénaire niait les autres faits qui lui étaient reprochés. Une expertise préconisait de lui interdire tout contact avec des mineurs et un suivi à long terme. Le sursis probatoire accordé par le tribunal l'est pour une durée de cinq ans. (Belga)