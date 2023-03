TC Namur - Un prévenu qui travaillait en incapacité condamné à rembourser près de 50.000 euros

L'intéressé a perçu cette somme car il déclarait être en incapacité de travail pendant cette période de 3 ans comprise entre 2019 et 2021, durant laquelle il a travaillé de façon non-déclarée. Le prévenu a tout perdu après une faillite qui est intervenue en 2016 : sa maison, ses meubles, sa voiture ont été vendus. Il a retrouvé du travail par la suite mais il est tombé en burnout. Pour tenter de nouer les deux bouts, un ami a proposé de lui vendre des adoucisseurs d'eau qu'il placerait lui-même. En l'espace de 3 ans, entre 2019 et 2021, il en a vendus 354, pour un montant de 212.400 euros. Le prévenu estime qu'il gagnait 100 euros par appareil placé, soit un bénéfice de 35.400 euros. Il a, en parallèle, touché pendant 3 ans des indemnités car il se trouvait en incapacité de travail, pour un total de 46.571 euros. "Il possédait sa propre entreprise, active durant 35 ans dans les domaines du chauffage et de l'électricité", expliquait son avocat début février. "Il sous-traitait pour 3 grandes entreprises qui ont claqué la porte et ont préféré faire appel à des sociétés étrangères qui cassaient les prix. Il a été la victime de ce dumping social." (Belga)