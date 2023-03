Accord social dans les chemins de fer

Le texte prévoit plus de 4.000 recrutements à la SNCB et chez Infrabel pour "alléger la pression sur les métiers opérationnels", se félicite l'employeur juridique des collaborateurs des chemins de fer. Concernant le pouvoir d'achat, les travailleurs auront ainsi droit à des écochèques (250 euros en 2023 et 200 euros en 2024) et les chèques-repas connaîtront une augmentation progressive. En matière de bien-être, la politique anti-agression fera l'objet d'un investissement massif, selon HR-Rail. L'accord permet d'améliorer les conditions des travailleurs tout en rendant possible la réalisation les ambitieux objectifs de l'entreprise, résume l'employeur. "Cet accord social est un élément essentiel de la poursuite du redéploiement du train en Belgique", se réjouit le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. "Les nouveaux engagements qui seront réalisés dans les prochains mois, tout autant que l'attention à la qualité de vie au travail et la prévention des violences à l'égard du personnel sont des décisions essentielles, que je soutiens totalement." (Belga)