Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule à nouveau davantage que ses voisins européens

Avec une hausse de 0,3%, UCB (78,46) était la seule rescapée de l'indice bruxellois dont les baisses étaient emmenées par Proximus (8,73) et Aperam (32,75) avec des reculs de 3,4 et 2,4%, devant KBC (60,22) qui perdait 2%, ING (10,81) reculant de même par ailleurs de 2,5%. Solvay (99,32) valait 1,4% de moins que la veille, arGEN-X (328,60) et Galapagos (34,60) cédant 1,3 et 0,9% tandis que D'Ieteren (171,00) et Sofina (196,30) abandonnaient 1,7 et 2,2%. Les immobilières poursuivaient leur repli en cédant de 0,4 à 0,2%, Umicore (29,91) et Elia (117,00) concédant 0,5 et 0,1%. Hors indice, Care Property Invest (12,90) se distinguait par un rebond de 3,8% alors que Bekaert (39,08) et Tessenderlo (29,50) chutaient de 2,6 et 3,6%. Les résultats et perspectives de IBA (15,76) étaient accueillis par des hauts et des bas, le titre cédant momentanément 2,3% alors que Onward Medical (4,76) remontait de 4,1%, Biosenic (0,138) et Celyad (0,878) d'un peu plus de 2%. L'euro s'inscrivait à 1,0885 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0785 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.390 euros, en progrès de 350 euros. (Belga)