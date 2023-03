Brussels Airlines peut compter sur quatre avions supplémentaires pour sa saison d'été

Les appareils supplémentaires sont des avions moyen-courriers. Il s'agit de deux Airbus A320, qui seront ajoutés à la flotte de façon permanente, et de deux avions plus petits, des CRJ-900, avec 88 sièges, loués à la compagnie irlandaise CityJet. Ces derniers resteront dans la flotte jusqu'à la fin du mois d'octobre. Brussels Airlines desservira neuf destinations en coopération avec CityJet, dont une nouvelle liaison vers Billund, au Danemark. Durant la saison d'été, qui s'étale de fin mars à fin octobre, la flotte de la compagnie s'appuiera sur 36 avions moyen-courriers et 9 long-courriers, permettant une croissance de 10% des opérations européennes. "Avec cette expansion de la flotte et du réseau, Brussels Airlines atteint son objectif de croissance avec trois ans d'avance", se félicite le transporteur. Brussels Airlines, qui a enregistré l'an dernier une perte d'exploitation de 75 millions d'euros, entend renouer avec la rentabilité cette année. (Belga)