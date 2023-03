Championnats du monde de patinage artistique - Les danseurs Olivia Shilling et Léo Baeten monteront les deuxièmes sur la glace vendredi

Shilling et Baeten, qui patinent ensemble depuis cette saison effectuent leurs grands débuts au plus haut niveau à cette occasion. Elle a 26 ans et vient de Columbus dans l'Ohio (États-Unis), lui a 22 ans et est originaire d'Etterbeek. Ils s'entraînent dans l'Iowa aux États-Unis. Les 20 meilleurs couples de danseurs patineront le programme libre pour le titre samedi. Plus tard dans la journée de vendredi, le programme libre dames sera disputé. Deux autres Belges monteront sur la glace. Loena Hendrickx, 5e après le programme court sera la 20e à s'élancer, la 2e du 4e et dernier groupe. Nina Pinzarrone, 14e du court, s'élancera en 11e position, la 5e du 2e groupe. La championne du monde en titre et leader après le programme court la Japonaise Kaori Sakamoto sera la dernière à effectuer son programme libre. (Belga)