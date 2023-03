Charleroi - Malines arrêté - Le KV Malines fait aussi appel devant la CBAS

La rencontre avait été arrêtée le 12 novembre 2022 à la suite des jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que Charleroi menait 1-0 et qu'il restait moins d'un quart d'heure à jouer. "Cette décision (de faire rejouer le match à huis clos, ndlr) est inquiétante pour l'avenir du football belge et la perception de ses supporters. Elle est injuste pour nos joueurs, nos supporters, notre club, mais surtout pour ce qu'est le football", estime le KVM dans son communiqué. "Les actes de violence et d'agression comme ceux du 12 novembre 2022 à Charleroi doivent toujours être sanctionnés. Avec la décision du vendredi 17 mars, cela n'a pas été le cas." Et le club malinois de poursuivre son plaidoyer. "La décision de faire rejouer le match à huis clos soulève de nombreuses questions au sein de notre football et en dehors de celui-ci. Cette décision n'est-elle pas en contradiction avec ce que la Pro League, l'URBSFA et le ministère de l'Intérieur demandent dans leur plan d'action contre la violence dans nos stades ? L'agressivité est-elle sanctionnée de manière adéquate par cette décision ? Un match sera-t-il désormais rejoué à huis clos pour chaque erreur d'arbitrage ? Les supporters du KVM ont-ils droit à une compensation après le match arrêté ? Pourquoi ne sont-ils pas autorisés à assister au match à rejouer ? (...) Nous ne faisons donc pas cela par intérêt personnel, mais pour préserver le beau jeu que nous aimons tous voir et vivre." (Belga)