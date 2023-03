Crise de l'accueil - La piste d'un centre d'accueil temporaire à Kampenhout doit être abandonnée

"Il a été examiné si un centre d'accueil temporaire pour demandeurs d'asile pouvait être installé sur le site de l'école antidérapage de la police fédérale à Kampenhout. Un certain nombre de questions techniques, comme l'approvisionnement en eau, et juridiques, comme les règles d'urbanisme, devaient encore être réglées. Après l'achèvement de cette étude, il est apparu clairement qu'il ne serait pas possible de réaliser à court terme tous les travaux techniques nécessaires, tels que les travaux de construction du réseau d'égouttage. Cette piste ne sera donc pas examinée plus avant", ajoute le cabinet. Pour désamorcer la crise de l'asile, le gouvernement fédéral avait adopté début mars un ensemble de mesures. L'une d'entre elles consistait en un accueil temporaire de demandeurs d'asile sur un site à Kampenhout, pour lequel l'Union européenne met à disposition des conteneurs résidentiels. Cette option a fait l'objet de vives oppositions. "Je regrette que certains politiciens n'aient pas attendu cette enquête et aient cru pouvoir marquer des points en semant le trouble", déplore la secrétaire d'État. De nouvelles pistes sont à l'étude pour l'installation des 600 conteneurs (fournis par l'agence de l'Union européenne pour l'asile EUAA), selon le cabinet de Moor. Ceux-ci peuvent accueillir 700 personnes. Pour l'instant, la Régie des Bâtiments n'a proposé que le site de Kampenhout, ajoute-t-elle. (Belga)