Diables Rouges - Domenico Tedesco montre directement de l'ambition: "Je ne demande pas de la patience"

Le précédent sélectionneur, Roberto Martinez, avait entamé son mandat en 2016 par un amical contre l'Espagne et un déplacement abordable à Chypre. Tedesco trouvera sur sa route la Suède, sur papier le principal rival dans le groupe de qualification à l'Euro. Quatre jours plus tard, les Diables Rouges se rendront en Allemagne, qui, en tant que pays organisateur de l'Euro, ne dispute pas les qualifications et joue uniquement des amicaux. "C'est vrai que la Suède a une équipe solide, avec beaucoup de qualités individuelles sur le terrain et sur le banc. Je ne sais pas encore si ce sera le match le plus difficile de cette campagne", a déclaré Tedesco jeudi à Solna. Dans une préparation de seulement quatre jours, il est difficile de faire table rase du passé et de commencer quelque chose de complètement nouveau. "Tout le monde se rend compte que certaines choses prennent du temps. Regardez par exemple Liverpool et Arsenal, combien de temps cela a pris. Mais c'était ma décision d'accepter ce travail et je savais à l'avance que j'aurais peu de temps. Je ne demande donc pas de temps supplémentaire et de la patience parce que je suis ambitieux. Je dois accepter la situation telle qu'elle est. Je ne peux cependant pas changer les attentes de l'extérieur. Je ne le veux pas non plus, car je veux utiliser cette énergie sur le terrain. Je veux que les joueurs montrent qu'ils aiment jouer pour leur pays. Ensuite, je suis sûr que nous jouerons un bon match." (Belga)