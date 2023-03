Diables Rouges - Les Diables Rouges sont invaincus face à la Suède depuis 1961

Près de quatre mois après leur élimination précoce en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar, les Diables ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire. Ils prennent un nouveau départ, avec un nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, une équipe en partie remaniée et un nouveau directeur technique Frank Vercauteren. Le match en Suède est a priori le plus délicat dans ce groupe F qui réunit encore l'Autriche, l'Estonie et l'Azerbaïdjan. L'histoire des duels face aux Scandinaves permet toutefois d'entretenir l'espoir d'un bon résultat. La dernière défaite des Diables Rouges remonte au 4 octobre 1961, lorsque les Suédois sont venus s'imposer 0-2 à Bruxelles, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde qui se déroulait un an plus tard au Chili. Par la suite, les deux pays se sont affrontés à peine à quatre reprises. Les trois derniers duels ont été remportés par les Belges. Début 1990, un match d'entraînement à Bruxelles s'était soldé par un score nul et vierge. Dix ans plus tard, la Suède s'est inclinée 2-1 au stade Roi Baudouin, lors du match d'ouverture de l'Euro 2000. Emile Mpenza et Bart Goor avaient marqué les buts belges. Finalement, les deux pays avaient été éliminés à l'issue de la phase de groupes. En préparation de la Coupe du monde 2014 au Brésil, les Diables Rouges ont gagné 0-2 en Suède, en amical, grâce à Lukaku et Eden Hazard. enfin lors de l'Euro 2016, Nainggolan a soulagé les Belges dans les derniers instants de la dernière journée de la phase de groupes et la Belgique s'est imposée 0-1. (Belga)