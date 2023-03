DP World Tour - Darren Fichardt et Martin Vorster en tête devant leur public au Jonsson Workwear Open

Tous deux ont rendu une carte de 64, huit sous le par. Fichardt, 47 ans, a réussi huit birdies. Vorster, 21 ans, a réalisé un eagle et six birdies. Le duo compte un coup d'avance sur les Suédois Joakim Lagergren et Sebastian Söderberg, l'Allemand Nick Bachem et le Sud-Africain Hennie O'Kennedy. (Belga)