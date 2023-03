Incendie dans un squat à Schaerbeek

"À l'arrivée des pompiers, il y avait un important dégagement de fumée", a relaté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Et il n'y avait personne à l'intérieur". Le feu provenait du deuxième étage de la bâtisse et du grenier. "Il s'est légèrement propagé à la toiture. Mais grâce à l'intervention rapide de nos soldats du feu, une propagation aux maisons voisines a été évitée", a déclaré le porte-parole des pompiers. Les dégâts sont néanmoins importants: les planchers ont été percés par les flammes et les pompiers ont dû démonter partiellement la toiture pour effectuer le déblaiement. Quant à l'origine de l'incendie, elle reste à déterminer. (Belga)