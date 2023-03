La Wallonie débloque 6,4 millions pour préparer ses cours d'eau au dérèglement climatique

Afin de développer les services rendus par les cours d'eau et les zones humides, l'exécutif avait lancé l'appel à projets "Résilience Biodiversité-Climat". Sur les 30 dossiers de candidatures déposés par des communes, provinces et acteurs associatifs, sept ont été sélectionnés par le jury pour un montant de 6,4 millions d'euros. Parmi ceux-ci figurent notamment la création de zones d'immersion temporaire sur le ruisseau des Noyés à Olloy-sur-Viroin et sur celui du Brüll dans la province de Luxembourg; la reméandration de l'Eau Blanche d'Aublain à Boussu-en-Fagne; la création d'une zone d'expansion de crue sur la Thyle à Villers-la-Ville ou encore la mise à ciel ouvert du Rhuyff dans la ville de Limbourg. Deux autres sessions de cet appel à projets suivront, pour permettre à l'ensemble du territoire wallon d'améliorer sa résilience et sa robustesse face aux dérèglements climatiques, a assuré le gouvernement. "Les inondations dramatiques de juillet 2021 ou encore les sécheresses à répétition de ces dernières années ont confirmé l'urgence de préparer nos territoires et de les rendre plus robustes et résilients. Tout en continuant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, investir massivement dans la protection et la restauration de la nature et dans des aménagements comme ceux-ci vont nous aider de façon très concrète à nous protéger demain", a commenté, dans un communiqué, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). (Belga)