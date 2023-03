Le parquet de Louvain rouvre une enquête sur un assassinat 20 ans après les faits

Selon la VRT, l'enquête avait été close en 2014, mais a été rouverte après que la fille de la victime, Shari Putseys, a commencé à mener ses propres recherches il y a un an et demi, aidée par le Bureau Van Meerbeeck, le collectif d'investigation de l'ancien journaliste de Het Laatste Nieuws, Kurt Wertelaers. Après plus d'un an d'enquête, la fille de Freddy Putseys a transmis ses résultats à la police, qui a décidé de procéder à de nouveaux tests ADN. Shari Putseys, qui avait 10 ans au moment des faits, espère qu'une avancée pourra enfin être réalisée, et qu'elle recevra des réponses aux questions qu'elle se pose, a-t-elle indiqué sur Radio 2. (Belga)