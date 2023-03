Le Prix du journalisme constructif à Sarah Frères d'Imagine et Nathalie Massart de la RTBF

Sarah Frères a été récompensée dans la catégorie Format long pour son dossier "L'hôpital en transition" qui aborde la transition possible du secteur hospitalier, aujourd'hui encore très dépendant des énergies fossiles. Le prix de la catégorie Format court a été décerné à Nathalie Massart pour son reportage "Une équipe de football 100% verte", consacré au club de foot anglais Forest Green Rovers, dont l'engagement écologique fort démontre la possibilité d'allier le sport et la cause environnementale. Contrairement aux autres éditions, aucun prix n'a été décerné cette année dans la catégorie Étudiants. Les trois candidats, tous issus de l'Ihecs, ne développaient pas suffisamment les critères constructifs pour prétendre à la récompense. Enfin, le lauréat du coup de cœur, hors catégorie, est le podcast "Déclic, le tournant" et plus particulièrement l'épisode "Et si on faisait une révolution fiscale", d'Arnaud Ruyssen et Bao-Anh Dinh, dans lequel trois économistes/fiscalistes sont enfermés dans une pièce avec pour objectif d'inventer un autre système fiscal. Le Prix du journalisme constructif, créé par l'ASBL New6s, récompense les projets journalistiques s'inscrivant dans une démarche visant à "dépasser les constats d'un problème et à explorer les solutions ou perspectives possibles" et à apporter une "vision plus nuancée de la société". Le Jury était composé des trois lauréats de l'année précédente, de professionnels du journalisme ainsi que de représentants d'associations comme la Ligue des droits humains. (Belga)