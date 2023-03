Melchior Wathelet reste président du conseil d'administration de Spa-Francorchamps

Ersel Kayak, échevin socialiste de Malmedy, a été nommé vice-président. Parmi les autres membres du conseil d'administration figurent le bourgmestre MR de Stavelot Thierry De Bournonville, la bourgmestre MR de Spa Sophie Delettre, Pierre Léonard, Emilie Massin, Gilles Mouyard et Thomas Rulmont. Au sein du nouveau conseil d'administration, Wallonie Entreprendre sera par ailleurs représentée par Sébastien Durieux et Sabrina Haquet tandis que les sièges d'administrateurs indépendants seront occupés par Willy Delflys, François Lepot et Sabine Mahy. (Belga)