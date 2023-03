PGA Tour - World Golf Championship Match Play: résultats de mercredi

Scottie Scheffler (USA) 1 up Davis Riley (USA) J.J. Spaun (USA) 5&3 Matthew Fitzpatrick (Ang) Lee Min-woo (N-Z) 1 up Sahith Theegala (USA) Xander Schauffele (USA) 4&3 Cam Davis (Aus) Aaron Wise (USA) 1 up Tom Hoge (USA) Ben Griffin (USA) 3&1 Tyrrell Hatton (Ang) Lucas Herbert (Aus) 1 up Russell Henley (USA) Rory McIlroy (IdN) 3&1 Scott Stallings (USA) Keegan Bradley (USA) gelijk Denny McCarthy (USA) Tony Finau (USA) 2&1 Christiaan Bezuidenhout (AfS) Adrian Meronk (Pol) 2&1 Kurt Kitayama (USA) Andrew Putnam (USA) 3&2 Will Zalatoris (USA) Ryan Fox (N-Z) 2&1 Harris English (USA) Cameron Young (USA) 3&2 Davis Thompson (USA) Corey Connors (Can) 6&5 Sepp Straka (Aut) Ricky Fowler (Esp) 2&1 Jon Rahm (Esp); Billy Horschel (USA) match nul Keith Mitchell (USA) Jordan Spieth (USA) 4&3 Hughes Mackenzie (Can) Taylor Mintgomery (USA) 2&1 Shane Lowry (Irl) Max Homa (USA) 3&2 Justin Suh (USA) Hideki Matsuyama (Jap) 1 Up Kevin Kisner (USA) Sam Burns (USA) 3&2 Adam Hadwin (Can) Adam Scott (Aus) 1 up Seamus Power (Irl) Patrick Cantlay (USA) 1 up Nick Taylor (Can) Brian Harman (USA) 3&1 K.H. Lee (CdS) Colin Morikawa (USA) 2&1 Victor Perez (Fra) Jason Day (Aus) 4&2 Adam Svensson (Can) Matt Kuchar (USA) 3&1 Viktor Hovland (Nor) Chris Kirk (USA) 5 up Kim Si-woo (CdS) Im Sung-jae (CdS) 8&6 Maverick McNealy (USA) J.T. Poston (USA) 3&2 Tommy Fleetwood (Ang) Tom Kim (CdS) 2&1 Alexander Noren (Suè). (Belga)