Posséder ou équiper un véhicule avec un compartiment caché sera bientôt illégal

En 2022, la police fédérale a découvert 95 véhicules avec des compartiments cachés, dissimulant un total de 1,7 million d'euros en liquide, 1,8 tonne de cocaïne, 95 kg de haschisch, 8 kg de cannabis, 4 kg d'héroïne, des armes et des téléphones portables. Il s'agit d'un record absolu. À chaque fois, il s'est avéré que les occupants avaient des liens avec le monde criminel. La section "Drogues" de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) a mis en place un réseau d'experts en matière d'espaces cachés au sein de la police fédérale en 2020. Si actuellement le fait de disposer d'un compartiment caché ne représente pas une infraction, le ministre de la Justice a travaillé, en concertation avec la police et le parquet, à une nouvelle incrimination, qui a été incluse dans le projet de nouveau code pénal sur lequel il y a déjà un accord au sein du gouvernement. Les personnes équipant les véhicules s'exposeront, dans un futur proche, à une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 euros tandis que les propriétaires risqueront une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. Si une personne équipe des voitures avec des compartiments cachés plusieurs fois de suite, la peine peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Cette nouvelle infraction permet également de confisquer le véhicule en question. Un compartiment aménagé par un constructeur automobile ne sera logiquement jamais visé par cette incrimination, précise le ministère. (Belga)