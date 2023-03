Qualifications Euro 2024 - Harry Kane bat le record de buts marqués en équipe d'Angleterre

Le capitaine anglais (81e sélection contre l'Italie) dépasse Wayne Rooney (120 capes entre 2003 et 2018), qu'il avait rejoint à 53 buts lors du Mondial-2022 au Qatar. Kane a marqué le deuxième but de l'Angleterre sur un penalty provoqué par une main involontaire de Giovanni Di Lorenzo sur un corner (44e). L'attaquant anglais vient déjà de devenir le meilleur buteur de l'histoire de son club, Tottenham, en marquant début février son 267e but contre Manchester City (1-0), dépassant la légende des années 1960, Jimmy Greaves (266). Avec le maillot de l'Angleterre, Kane avait marqué dès sa première sélection, en mars 2015, contre la Lituanie (4-0). (Belga)