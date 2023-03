Réforme des retraites en France - Grèves : l'approvisionnement des aéroports d'Ile-de-France en kérosène "devient critique"

Compte tenu de cette situation, le gouvernement a "pris un arrêté de réquisition" à l'égard des grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, mise à l'arrêt le week-end dernier et où les expéditions de carburants sont bloquées ; "mais il n'a pas été décidé de le notifier à ce stade", a ajouté le ministère. "Le gouvernement suit la situation heure par heure et département par département avec les professionnels et les préfets. Nous intervenons de manière ciblée pour débloquer les dépôts qui sont entravés par des manifestants. Dès lors que les réquisitions ne pourront être évitées, nous prendrons nos responsabilités", a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. De son côté, la Direction générale de l'Aviation civile prévient depuis plusieurs jours les compagnies aériennes que les réserves de kérosène dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont "sous tension", les incitant à prendre leurs précautions, publiant deux "notices pour les missions aériennes" (NOTAM) à cet effet. "Les stocks de kérosène à Paris Charles-de-Gaulle sont actuellement sous tension. Pour éviter tout problème opérationnel, tous les vols à destination de Paris-CDG sont appelés à emporter le maximum de carburant depuis leur aéroport d'origine, dans la limite des capacités opérationnelles" de l'appareil, prévient ainsi la DGAC dans un message transmis le 17 mars. Une NOTAM quasi identique et préconisant les mêmes mesures, a été publiée le lendemain pour Paris-Orly, soulignant qu'"en raison de problèmes de ravitaillement, les stocks de kérosène à Paris-Orly font l'objet d'une surveillance particulière". (Belga)