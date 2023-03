Réforme des retraites en France - Net rebond de la mobilisation dans plusieurs villes françaises

Une semaine après un huitième round en demi-teinte, les cortèges font de nouveau le plein. A Rouen, la préfecture a dénombré 14.800 manifestants, un record depuis le début du mouvement social, tandis que la CGT en a revendiqué 23.000. Participation également en forte hausse à Lyon (22.000 à 55.000), Brest (20.000 à 40.000) ou Montpellier (18.000 à 40.000), où la mobilisation est toutefois restée en deçà des sommets enregistrés lors des précédentes journées, surtout le 31 janvier et le 7 mars. Le regain par rapport à la précédente journée de mobilisation était aussi observé dans des villes moyennes comme Agen (4.000 à 6.000), Laval (5.200 à 9.600) ou Valenciennes (3.100 d'après la police). Si les estimations variaient le plus souvent du simple au double, certaines villes se distinguaient par des écarts plus prononcés, notamment Saint-Etienne (6.200 à 35.000), Nice (5.200 à 40.000) et, comme à l'accoutumée, Marseille où la préfecture a compté 16.000 manifestants, soit dix-sept fois moins que les 280.000 avancés par la CGT. (Belga)