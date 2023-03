WTA Miami - Elise Mertens se joue de Daria Kasatkina, la N.8 mondiale

Battue par Kasatkina lors de quatre de leurs cinq duels précédents, Mertens commençait bien la rencontre, en prenant par deux fois le service de son adversaire pour mener 3-0. Mais elle perdait quatre jeux de suite et perdait une troisième fois son service, permettant à Kasatkina d'empocher la première manche 4-6. Mertens se montrait intraitable dans la deuxième manche, réalisant deux breaks et ne laissant aucune balle de débreak à Kasatkina. Dans le set décisif, Mertens prenait d'emblée le service de Kasatkina. Encore une fois, elle ne concédait rien sur sa mise en jeu et, après un nouveau break, pouvait servir pour le gain du match. La Limbourgeoise concluait la partie par un jeu blanc. En 16e de finale, Mertens rencontrera la Croate Petra Martic (WTA 41/N.29) ou la Chinoise Wang Xiyu (WTA 58). Mertens est la dernière Belge encore en lice en simple, où Maryna Zanevska (WTA 78) a été éliminée au premier tour et Ysaline Bonaventure n'a pas réussi à passer les qualifications. Mertens est également engagée en double, où, aux côtés de l'Australienne Storm Hunter, elle débutera contre la Japonaise Miyu Sato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi. (Belga)