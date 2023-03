Beyoncé et Adidas mettent fin à leur partenariat

Beyoncé avait développé une première ligne de vêtements en 2016, Ivy Park, en collaboration avec Sir Philip Green, de Topshop. En 2018, Beyoncé a débuté son partenariat avec Adidas afin de relancer Ivy Park et de développer de nouvelles chaussures et tenues pour l'entreprise allemande. L'artiste américaine avait présenté en janvier la dernière collaboration Adidas x Ivy Park. Wall Street Journal rapportait en février que sa ligne de vêtements ne signait pas de bons résultats, avec un trou de plus de 200 millions d'euros dans le budget de l'entreprise. Les revenus de sa gamme ont reculé de 50% l'an dernier, à 40 millions de dollars, alors que la société misait sur une rentrée de 250 millions d'euros. Beyoncé percevait chaque année 20 millions de dollars dans le cadre de ce partenariat. Le contrat devrait prendre fin cette année, selon The Wall Street Journal. (Belga)