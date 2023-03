Brussels Airlines supprime tous ses vols entre Bruxelles et Munich ou Francfort lundi

La maison-mère de Brussels Airlines, l'allemande Lufthansa, a aussi indiqué que ses voyageurs devaient s'attendre à d'importantes perturbations dès dimanche. A l'aéroport de Munich, aucun vol de Lufthansa ne sera effectué dimanche et lundi. Le trafic sera également paralysé à Francfort, le plus gros aéroport du pays, lundi. Lufthansa s'attend à un retour à la normale mardi. Les syndicats allemands Verdi et EVG mèneront une grève générale dans le secteur des transports publics lundi. Ils entendent ainsi faire pression avant la concertation sociale sur les salaires qui approche. Le ministre des Transports Volker Wissing s'est déjà adressé aux syndicats. "Je ne peux qu'appeler tous les partenaires sociaux à être conscients de leur responsabilité et à veiller à limiter autant que possible les conséquences sur la population." Le syndicat Verdi exige une hausse des salaires de 10,5% ou au moins 500 euros mensuels pour quelque 2,5 millions de fonctionnaires des administrations fédérales et locales. Les autorités proposent une augmentation de 5% en deux phases, ainsi qu'une prime unique de 2.500 euros. (Belga)