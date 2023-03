Bruxelles: en dix ans, 270 logements ont été créés au-dessus de commerces de la rue Neuve

La Ville octroie des primes aux propriétaires qui créent un accès séparé à côté de leur commerce, pour rendre les étages habitables. Dans le passé, les commerçant(e)s étaient souvent propriétaires de l'ensemble du bâtiment et vivaient eux-mêmes au-dessus de leur magasin. Un accès séparé pour l'habitat n'était donc pas indispensable. Dans les années '50, avec la construction de la Jonction Nord-Midi, beaucoup d'habitant(e)s ont quitté le centre-ville. L'activité commerciale a également évolué de la vente de produits artisanaux vers la vente de produits standardisés. Les commerçant(e)s n'habitent alors plus au-dessus de leur commerce. Les étages des bâtiments sont transformés en lieu de stockage ou de bureaux. Dans certains cas, les propriétaires ont également choisi de supprimer l'entrée séparée pour bénéficier d'un espace de vente supplémentaire. Il y a quelques années, on trouvait presque exclusivement des magasins avec des étages vides. La Ville considère que dans un contexte démographique de plus en plus dense en centre urbain, le potentiel de création de logement aux étages des commerces est énorme et que recréer du logement dans ces artères y ramène de la vie et favorise la mixité urbaine. La Ville manie à la fois la carotte via une prime à la création d'un accès séparé allant jusqu'à 15.000 euros et le bâton sous la forme d'une taxe sur les logements vides. Dans le cas présent, la Ville constate que les propriétaires sont parfois freinés par l'aspect financier ou le savoir-faire. Chaque type d'intervention est spécifique au bien et est soumis à permis d'urbanisme. L'administration de la Ville de Bruxelles accompagne chaque demande. (Belga)