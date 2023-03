Coronavirus - Le voyagiste TUI va rembourser l'intégralité du solde des aides publiques

Le groupe va placer près de 329 millions actions nouvelles, à raison de 8 actions nouvelles pour trois existantes, en réitérant son objectif d'un retour durable aux bénéfices. Tous les actionnaires existants, particuliers et institutionnels, disposent d'un droit de souscrire ces actions nouvelles, où bien de céder ce droit à un tiers. Exception notoire: actionnaire principal de TUI avec près de 31% du capital, le milliardaire russe Alexey Mordashov a l'interdiction de participer à cette opération en raison des sanctions financières prononcées par l'Allemagne contre lui depuis l'invasion russe de l'Ukraine. L'entreprise de Hanovre a bénéficié, durant la crise sanitaire, de trois plans d'aide du gouvernement allemand pour un montant total de 4,3 milliards d'euros, dont une partie a été remboursée l'an dernier en augmentant déjà le capital. Avec le produit de cette nouvelle levée d'actions, "nous mettons en œuvre ce que nous avons promis: le remboursement intégral de l'aide d'État" reçue pendant la pandémie, déclare Sebastian Ebel, PDG du groupe, dans un communiqué. TUI parvient ainsi à assainir son bilan tandis qu'il va alléger sa charge de la dette. "Une croissance rentable reste notre objectif pour l'avenir", poursuit M.Ebel. L'entreprise a connu des pertes records en 2020 et 2021, plombé par la pandémie de Covid-19 qui a quasiment arrêté pendant plusieurs mois son activité, puis s'est rapprochée de l'équilibre en 2022 à la faveur de la reprise des voyages. "Le développement des réservations est toujours très encourageant" en ce printemps 2023, souligne M.Ebel, pendant que TUI s'attend à dégager sur l'exercice un résultat d'exploitation ajusté positif et en forte hausse. (Belga)