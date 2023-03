Coupe du monde d'escrime - Mael Prossé éliminé dans le tableau de 128 en sabre à Budapest

Prossé, 233e mondial, a remporté deux de ses six matches dans la poule éliminatoire pour se qualifier pour le tableau préliminaire de 128. Dès son premier match, il s'est incliné 15 touches à 10 face au Sud-Coréen Seungheon Song et termine 142e au classement général. Nand Prossé, 377e mondial, n'a lui pas passé le cap des poules éliminatoires avec six défaites en autant de rencontres et se classe 207e au classement général. (Belga)