Décès de Bernard de Launoit, CEO de la Chapelle musicale Reine Elisabeth

"Bernard nous a quittés, entouré des siens, d'une maladie contre laquelle il s'est battu de toutes ses forces depuis 6 mois. Un combat exemplaire", souligne son équipe. "Nous nous souviendrons de lui comme quelqu'un ayant vécu sa vie avec passion. Une passion dévorante pour l'art sous toutes ses formes et un amour infini de la musique classique", ajoute-t-elle. "Il a mené la barre de la Chapelle Musicale durant près de 20 ans, l'amenant à rayonner à travers le monde, sous le signe inconditionnel de l'excellence." Après une licence en Sciences Economiques à l'Université Libre de Bruxelles, Bernard de Launoit débute son parcours dans le domaine des arts fin des années 80, en travaillant au Musée d'art contemporain d'Anvers (Muhka). Il rejoint ensuite la Galerie Isy Brachot à Bruxelles et Paris, avant de devenir durant cinq ans (de 1994 à 1999) administrateur délégué de la maison de vente aux enchères Christie's Belgium. Fils de l'homme d'affaires Jean-Pierre de Launoit, ce mélomane né en 1964 rejoint aussi un temps l'Orchestre des Champs Elysées à Paris et compte également parmi les fondateurs de la Fondation Magritte. Mais c'est à la Chapelle musicale Reine Elisabeth qu'il s'établira finalement durant près de deux décennies. (Belga)