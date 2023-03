Diables Rouges - Domenico Tedesco se réjouit d'une "victoire très importante"

"Ce sont trois points, en Suède, où ce n'est jamais simple. D'ailleurs, le match a montré que ce n'était pas simple par moments. Je suis vraiment fier des gars, la victoire est toujours la meilleure solution pour le groupe pour commencer à y croire." Tedesco a surpris avec les titularisations de Wout Faes et Dodi Lukebakio et en n'hésitant pas à faire monter au jeu le débutant Johan Bakayoko à l'heure de jeu. Lukebakio a servi deux passes décisives à Romelu Lukaku, alors que Bakayoko était à l'assist pour le troisième but du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "C'est vrai que les joueurs ont montré que je n'avais pas tort dans mes choix", a souri l'Italo-Allemand. "Toute l'équipe a fait un travail fantastique. Ceux sortis du banc aussi, il y a eu beaucoup d'énergie parmi les joueurs sortis du banc." (Belga)