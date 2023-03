Diables Rouges - Domenico Tedesco titularise Wout Faes et Dodi Lukebakio contre la Suède

Pour sa première à la tête des Diables Rouges, Tedesco a opté pour un système en 4-3-3, annoncé par l'UEFA, avec de gauche à droite Arthur Theate, Jan Vertonghen, Wout Faes et Timothy Castagne tandis que Thibaut Courtois sera titulaire entre les perches. Le triangle dans l'entrejeu sera formé par Amadou Onana aux côtés du nouveau capitaine Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco. Leandro Trossard et Dodi Lukebakio se chargeront des flancs en soutien de Romelu Lukaku, titularisé en pointe. La composition: Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, De Bruyne (cap.), Carrasco; Lukebakio, Trossard, Lukaku. (Belga)