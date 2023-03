DP World Tour - Nick Bachem nouveau leader à Johannesburg

Deux cartes de 65 et 66 et un total de 13 sous le par permettent à l'Allemand d'attaquer le week-end en tête. Bachem compte un coup d'avance sur le Français Romain Langasque, qui a rendu la meilleure carte du jour (64), et le Finlandais Sami Valimaki, qui se partagent la deuxième place. Bachem a remporté trois tournois sur le circuit du Pro Golf Tour, le troisième échelon européen, il y a deux ans. L'année dernière, il a terminé 25e au classement du Challenge Tour, ce qui lui a permis d'obtenir sa carte du DP World Tour. (Belga)