E3 Harelbeke - Une affiche royale pour le 'petit Tour des Flandres'

Dix-sept monts et une série de secteurs pavés pimenteront la course, longue de 205 kilomètres. La première côte de la journée se trouve après 27 kilomètres, avec le Katteberg. L'enchaînement Kortekeer-Taaienberg, à 80 bornes de l'arrivée, pourrait servir d'étincelle avec un possible feu d'artifice une quarantaine de kilomètres plus loin, avec le Paterberg (400m à 12,9 pour cent) suivi du Vieux Quaremont (2,2 km à 4 pour cent). Il restera alors à gravir la Karnemelkbeekstraat et le Tiegemberg, à 19 kilomètres du but. L'an passé, Van Aert et son équipier français Christophe Laporte s'étaient présentés ensemble à l'arrivée, le Belge franchissant la ligne en premier. Les deux hommes composeront la solide équipe Jumbo-Visma qui comptera aussi Tiesj Benoot et Dylan van Baarle. Pour ses débuts à Harelbeke, Pogacar recevra le soutien de Tim Wellens et Matteo Trentin. Van der Poel pourra s'appuyer notamment sur Quinten Hermans et Dries De Bondt. Une série d'outsiders tenteront de voler la vedette au trois favoris, avec le duo de Soudal Quick-Step Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen (vainqueur en 2021), le deuxième de Milan-Sanremo Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Biniam Girmay (Intermarché-Circus), Matej Mohoric (Bahrain-Victorius), Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), Stefan Küng (Groupama-FDj), John Degenkolb (DSM), Jasper Stuyven et Mads Pedersen (tous deux Trek-Segafredo). Sans oublier les anciens vainqueurs Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Zdenek Stybar (Jayco Alula) et Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers). (Belga)