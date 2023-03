E3 Harelbeke - Wout van Aert devance Van der Poel et Pogacar pour son 1er succès de la saison

Les trois favoris, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, sont sortis sur le Paterberg, à 43 km de la ligne, et sont restés ensemble jusqu'à l'arrivée, où Van Aert s'est montré le plus rapide au sprint. Van Aert décroche, 28 ans, décroche la 40e victoire de sa carrière, la première de la saison. (Belga)