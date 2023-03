Euroligue - Ismaël Bako et Bologne lourdement battus par le Real Madrid

Bako a joué 25 minutes pour le club italien, le temps de compiler 9 points, 3 rebonds, 1 assist et 3 interceptions. Bologne occupe la 13e place avec un bilan de 13 victoires et 17 défaites. Le club italien reste cependant dans la course pour les playoffs, réservés aux huit premiers du classement. L'Olympiacos, le Real Madrid et Barcelone sont déjà assurés de terminer dans le top 8. (Belga)