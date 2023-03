Incendie dans un appartement à Etterbeek

"Il s'agissait d'un feu couvant dans un appartement au 4e étage. La voisine de palier avait senti une odeur de brûlé et aperçu un dégagement de fumée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Des ouvriers présents pour un chantier ont confirmé aux pompiers, via leur échafaudage, que l'appartement était envahi de fumée", a-t-il précisé. Les occupants de l'appartement étaient absents, mais leur chat était à l'intérieur et les pompiers n'ont pas pu le sauver. L'incendie est d'origine accidentelle. "Un détecteur de fumée aurait probablement permis de détecter l'incendie plus tôt", a souligné Walter Derieuw. (Belga)