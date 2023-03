Indonésie: le bilan de l'incendie d'un dépôt de carburant porté à 33 morts

Le gouvernement a réclamé un audit des infrastructures d'hydrocarbures du pays d'Asie du Sud-Est à la suite de l'incendie qui a touché le 3 mars des installations situées au milieu d'une zone d'habitation dense. "À ce jour, 33 personnes au total sont mortes et 11 sont toujours hospitalisées. Elles sont dans une unité de soins intensifs et leur état est grave", a indiqué à l'AFP Luigi, le porte-parole de l'agence pour la Santé de Jakarta, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom. Des milliers de riverains avaient été contraints à évacuer la zone, mais l'agence locale de gestion des catastrophes a précisé qu'ils ont tous à présent quitté les refuges. Lors de l'accident, une première détonation avait déclenché la panique des riverains qui ont fui l'incendie en criant à travers des rues étroites, puis une boule de feu a embrasé les installations pétrolières et les maisons alentour. La compagnie d'État Pertamina, propriétaire du dépôt, a présenté ses excuses. Un de ses directeurs a été démis de ses fonctions. La société qui contrôle la majorité de la distribution de carburant et d'énergie dans le pays a expliqué l'incendie par la fuite d'un tuyau. Le président Joko Widodo a rendu visite aux victimes et appelé le gouverneur de Jakarta et les ministres à remédier rapidement au danger que représente un dépôt de carburant au milieu d'une zone résidentielle. Mais la PDG de Pertamina, Nicke Widyawati, a indiqué la semaine dernière que le dépôt d'hydrocarbures ne pouvait pas être déplacé immédiatement car cela risquerait de menacer l'approvisionnement en carburant du pays. (Belga)