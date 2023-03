Le Listen Festival 2023 accueillera 21 événements en 15 endroits différents à Bruxelles

La fête la plus imposante aura lieu le samedi 1er avril à la gare de Bruxelles-Central. Les participants pourront s'y déhancher au rythme des DJ's Zouzizabe, Lefto et Palms Trax. Cependant, le concert est d'ores et déjà sold out. Les prestations de Malibu à l'église Notre-Dame de Laeken et du collectif Not Your Techno à l'imprimerie de la Banque Nationale sont également attendues. Toutes les deux sont programmées au vendredi 31 mars. Le festival se clôturera sur le site industriel de Buda BXL avec une soirée de 27 heures qui s'étendra du samedi 1er avril à 23H00 jusqu'au lundi 3 avril à 02H00. A l'occasion de ces cinq jours de festivités, la STIB mettra en service des navettes de bus spéciales. Elles circuleront en permanence du vendredi 31 mars à 22H00 au samedi 1er avril à 07H00, pour reprendre ensuite le samedi 1er avril à 22H30 et voyager non-stop jusqu'au lundi 3 avril à 03H00. Ces navettes se déplaceront entre la gare de Bruxelles-Central et le Buda BXL, en passant par la gare de Bruxelles-Congrès. Le réseau STIB et Noctis complèteront le dispositif. Le Listen Festival fait la part belle à la scène musicale bruxelloise. Ses organisateurs sont, entre autres, Flagey, le Botanique, l'Ancienne Belgique, Pilar et le Vaartkapoen. Le programme complet est à découvrir sur https://listenfestival.be/lineup. (Belga)