Les jeunes d'Ostende à la première édition de la Ligue des Champions U18

Dix clubs de Ligue des Champions FIBA, représentant 8 pays, ont envoyé une délégation U18. Ils sont répartis en deux poules. Ostende fait partie du groupe A avec Nymburk (Tch), Hapoel Jerusalem (Isr), KK Igokea (B-H) et Murcie (Esp). Le groupe B est composé de Rytas Vilnius (Lit), Ludwigsburg (All), Tofas Bursa (Tur), Bnei Herzliya (Isr) et Tenerife (Esp). Les deux premiers de chaque poule jouent les demi-finales. Les autres clubs joueront des matches de classement. (Belga)