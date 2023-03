Qualif. Euro-2024/France: l'ère Mbappé s'ouvre sur un carton

L'ère du capitaine Kylian Mbappé, double buteur, s'est ouverte sur un festival vendredi contre les Pays-Bas (4-0), adversaire diminué et dépassé en qualifications à l'Euro-2024, un lancement idéal pour les vice-champions du monde français au visage rajeuni.

Contre les "Oranje", les Bleus étaient pressés et cela s'est vu au tableau d'affichage avec un 3-0 de gala après seulement 21 minutes, dans un Stade de France comble et ravi. La fête s'est terminée sur un quatrième pion signé Mbappé (4-0, 88e) et un pénalty stoppé par Mike Maignan dans le temps additionnel.

Certes, la sélection de Ronald Koeman a fait peine à voir avec ses nombreux cadres blessés (Frenkie de Jong), malades (Matthijs de Ligt, Cody Gakpo...) ou suspendu (Denzel Dumfries). Mais Didier Deschamps et sa jeune troupe ont fait le nécessaire avec efficacité et talent.

"Il y a beaucoup de points positifs même si le match était presque plié ou quasiment plié à la mi-temps. Mais on est resté sérieux et appliqués, c'est très bien", a savouré le sélectionneur sur TF1.

Trois mois après sa finale perdue d'un souffle en Coupe du monde, l'équipe de France lance son année 2023 et les qualifications pour le prochain grand tournoi, l'Euro-2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet), de la meilleure des manières: une défense imperméable, quatre buts inscrits, trois points pris et une première place dans le groupe B.

Le déplacement à Dublin pour affronter la République d'Irlande, lundi, s'écrit donc dans une ambiance légère, alors que les plus modestes Gibraltar et Grèce se présenteront en juin sur sa route.

Brassard au bras, Mbappé a guidé les siens par ses accélérations brutales, ses passes fatales, son doublé impérial et son entente cordiale avec Antoine Griezmann, vice-capitaine épanoui sur le terrain, à défaut de recevoir le précieux bout de tissu cette semaine.

- Jeunesse au pouvoir -

Comme un symbole, le milieu de l'Atlético Madrid a soulagé sa peine sur une offrande de Mbappé qui, sur l'occasion, a fait mine de frapper pour mieux le servir (1-0, 2e). Les deux hommes ont ostensiblement fêté ensemble le but de "Grizou", son premier après une longue abstinence de seize matches, son 43e sous le maillot bleu.

Le Madrilène aux cheveux teints en rose, pour sa 75e sélection d'affilée, un record national, a ensuite poussé Jasper Cillessen à la faute sur un coup franc dangereux que le gardien a repoussé dans les jambes de Dayot Upamecano (2-0, 8e).

Le troisième but n'a pas mis longtemps à arriver. Et qui d'autre que Mbappé pour s'en charger?

Aurélien Tchouaméni s'est offert une percée autoritaire plein axe, Randal Kolo Muani a laissé filer le ballon et l'attaquant du Paris SG a conclu en douceur (3-0, 21e) pour inscrire son 19e but sur ses 17 derniers matches sous le maillot bleu.

Le trio tricolore impliqué sur cette nouvelle brindille symbolise, avec près de 23 ans de moyenne d'âge, le nouveau visage des Bleus de Didier Deschamps, relifté sous le coup des absences (Kanté, Pogba...) et des décisions du sélectionneur.

Au coup d'envoi, le patron des vice-champions du monde 2022 avait par exemple décidé de laisser sur le banc le doyen Olivier Giroud, 36 ans, pour lancer en pointe Kolo Muani.

La base arrière comptait peu de sélections, également, entre le portier Mike Maignan et la charnière centrale constituée par Upamecano et Ibrahima Konaté.

Observé par Hugo Lloris, le néo-retraité à qui le Stade de France a rendu hommage avant la partie, Maignan a vécu une première assez calme comme nouveau gardien N.1 des Bleus.

Le joueur de l'AC Milan a cependant connu quelques rares frissons sur une sortie un peu hasardeuse devant Memphis Depay (32e) et un coup franc dangereux de l'attaquant néerlandais (58e).

"Magic Mike", spécialiste de l'exercice, a même stoppé un penalty du même Depay dans le temps additionnel, ponctuant son intronisation de la meilleure des manières possibles. De quoi combler le Stade de France et ses quelque 77.300 spectateurs.