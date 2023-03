Qualifications Euro 2024 - L'Autriche remplit sa mission face à l'Azerbaïdjan dans le groupe des Diables

Ralf Rangnick n'a pas pu compter sur un élément expérimenté dans chaque ligne: David Alaba (Real Madrid) en défense, Xaver Schlager (Leipzig) dans l'entrejeu et Marko Arnautovic (Bologne) devant. En l'absence des deux premiers, le milieu de Manchester United, Marcel Sabitzer, a hérité du brassard de capitaine. Pendant les dix premières minutes, les Autrichiens ont été obligés de parer au plus pressé sur les débordements par les ailes d'Azéris pas impressionnés par leur pressing. Après une longue mise en train, les visités ont pris le dessus et sur une phase bien construite entre Patrick Wimmer et Baumgartner, Sabitzer a placé le ballon dans la lucarne (28e, 1-0). L'équipe de Rangnick a alors pris totalement le jeu à son compte et sur une perte de balle azerbaïdjanaise, Gregoritsch a sprinté vers le gardien, qui n'a pas assuré sur le tir imparfait de l'attaquant de Fribourg (29e, 2-0). À la reprise, Wimmer et Sabitzer ont relancé le pressing des Autrichiens et leur capitaine a signé un doublé sur coup franc (50e, 3-0). Dans la foulée, les visiteurs ont eu un sursaut concrétisé par un tir d'un angle fermé d'Emin Mahmudov (64e, 3-1). Mais l'Autriche a remis les distances sur un coup de tête de Baumgartner (69e, 4-1). Le 27 mars, les Autrichiens recevront l'Estonie, qui était au repos ce vendredi. Le premier duel contre la Belgique est prévu le 17 juin à 20h45 au Stade Roi Baudouin. (Belga)