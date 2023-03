TC Charleroi - Trois ans de prison ferme et arrestation immédiate pour des faits de violence sur son ex

L'homme était absent à la précédente audience pour s'expliquer sur les nombreuses scènes de coups et blessures, le harcèlement et les menaces commis envers son ex-compagne. Dès la séparation du couple, Carmine C. a commencé ses agissements. Selon le ministère public, ce dernier profitait de la moindre occasion pour asséner des coups à la victime, qui travaille dans la même boîte que le prévenu. L'homme dictait également la vie de la victime. "Il a notamment surpris un ami à la victime qui l'aidait à repeindre la maison. Il est arrivé et a déversé les pots de peinture, avant d'asséner des coups à la victime", avait expliqué le substitut Bury. Outre la violence physique, Carmine C. adoptait également un comportement harcelant et menaçant envers son ex. "S'il ne voit pas les enfants ou si l'ex-compagne entame une relation sentimentale, il la menace de mort ou de viol par un tiers", avait précisé le parquet. Une peine "la plus sévère possible" était requise contre le prévenu, déjà condamné par le passé pour des faits similaires sur la même victime. (Belga)