Tour de Catalogne - Primoz Roglic gagne la 5e étape devant Remco Evenepoel et conforte sa place de leader

Six coureurs animaient l'étape du jour: les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), José Félix Parra (Kern Pharma), Pablo Castrillo (Kern Pharma), Héctor Carretero (Kern Pharma) et Ibai Azurmendi (Euskaltel - Euskadi) et l'Ethiopien Tsgabu Grmay (Jayco AlUla). Ils entamaient l'ascension finale vers Lo Port (9,4 km à 8 pour-cent) avec 1 minute d'avance sur le peloton. Grmay, dernier rescapé de l'échappée, était repris à 6 km de la ligne. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Joao Almeida et Marc Soler (UAE Team Emirates) restaient à quatre devant. Dans les derniers mètres, Roglic parvenait à creuser un léger écart sur ses rivaux pour aller chercher la 71e victoire de sa carrière, sa 6e de la saison et la deuxième de la semaine en Catalogne. Le Slovène s'imposait avec 6 secondes d'avance sur Evenepoel, 12 sur Almeida et 28 sur Soler, qui avait lâché un peu plus tôt. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) franchissait la ligne en 10e position à 1:15. Avec les bonifications, Roglic compte désormais 10 secondes d'avance sur Evenepoel. Almeida est troisième à 1:02. Uijtdebroeks pointe au 9e rang à 2:23. La 6e étape moins ardue samedi conduira les coureurs de Martorell à Molins de Rei sur 174.1 km. Cette 102e édition du Tour de Catalogne s'achèvera dimanche à Barcelone au terme d'un dernier tronçon de 135.8km. (Belga)