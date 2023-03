Violences envers les Rohingyas - Birmanie: environ 150 Rohingyas arrêtés en voulant fuir le pays

Le groupe composé d'enfants, femmes et hommes a été intercepté à Thanbyuzayat (Sud-Est), a précisé ce responsable qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisé à parler à la presse. Selon de premiers éléments recueillis par la police, ils avaient démarré leur périple en bateau depuis l'État Rakhine (Ouest), avec l'espoir d'aller en Thaïlande puis en Malaisie, par la route. Un nombre non-spécifié de passeurs présumés, non-Rohingyas, ont aussi été arrêtés et la police est à la recherche de trente autres personnes impliquées, a indiqué cette source. Les membres de la communauté musulmane des Rohingyas sont la cible de restrictions de déplacements à l'intérieur de la Birmanie, où ils vivent dans des conditions proches de l'apartheid selon les groupes de défense de droits humains. Bien qu'installés depuis des générations, la plupart d'entre eux n'ont pas accès à la citoyenneté, ni à la santé ou à l'éducation, dans ce pays à majorité bouddhiste que l'armée gouverne depuis le coup d'État du 1er février 2021. En 2017, la répression militaire a poussé des centaines de milliers de Rohingyas à fuir vers le Bangladesh voisin, avec des récits poignants de meurtres, de viols et d'incendies criminels. La Birmanie fait face à des accusations de génocide devant la plus haute instance des Nations unies à la suite de cet exode massif. Ces arrestations interviennent quelques jours après que la junte au pouvoir s'est dit prête à accepter à partir de la mi-avril des Rohingyas réfugiés au Bangladesh, dans un programme de rapatriement pilote. (Belga)