Visite d'État en Afrique du Sud - Le diamantaire anversois Pluczenik ouvre une taillerie à Johannesbourg

Pluczenik dispose déjà de tailleries au Botswana et en Namibie. L'entreprise anversoise emploie quelque 200 à 300 personnes. Elle construit actuellement, avec un partenaire local, un nouveau site sur la Gauteng Industrial Development Zone (GIDZ), un espace de libre-échange situé près de l'aéroport de Johannesbourg, avec un hub consacré à l'industrie du diamant. Le roi Philippe a visité cette usine en construction vendredi, lors de son séjour en Afrique du Sud. Le souverain, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et le ministre flamand des Finances, Matthias Diependaele, ont pris part à une table ronde avec des entrepreneurs locaux issus du secteur, et le responsable de l'association diamantaire anversoise AWDC, Ari Epstein. Au cours de cette discussion, Kealeboga Pule, fondateur de Nungu Diamonds, le partenaire local de Pluczenik, a exprimé son souhait de voir le secteur du diamant en Afrique du Sud retrouver des couleurs, en embauchant de la main-d'œuvre locale. L'Afrique du Sud exporte beaucoup de diamants, vers la Belgique notamment. Notre pays a importé en 2021 pour 1,4 milliard d'euros de métaux et de pierres nobles de cette nation africaine, représentant plus de 40% des importations totales en Belgique. (Belga)