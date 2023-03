Washington sanctionne l'avion présidentiel bélarusse

Le département du Trésor a "bloqué" le Boeing 737 utilisé par le dirigeant pour des voyages officiels ou privés, ce qui compliquera sa maintenance. Les transactions en dollars liées à l'appareil ou la livraison de pièces détachées sont en effet théoriquement interdites par cette mesure. Le Trésor a également pris des sanctions contre deux entreprises publiques : BelAZ, qui vend des camions-bennes dans le monde entier, et MAZ, qui fabrique des camions et des autocars. Washington les accuse d'avoir "intimidé les employés qui ont participé aux grèves et aux manifestations pacifiques après l'élection présidentielle truquée d'août 2020", MAZ les ayant même licenciés. Le Trésor a également ajouté à la liste des personnes soumises à des sanctions les nouveaux membres de la Commission électorale du pays, elle-même déjà concernée. "Les États-Unis vont continuer à pénaliser le régime et ceux qui soutiennent la répression de la population du Bélarus, et leur soutien à la guerre illégale de la Russie en Ukraine", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué distinct. Le régime d'Alexandre Loukachenko, qui dirige le Bélarus d'une main de fer depuis 1994 et dont la réélection en 2020 est contestée, est visé depuis des années par des sanctions américaines et européennes. (Belga)