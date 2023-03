Championnats du monde de patinage artistique - Les Américains Chock et Bates champions du monde de danse sur glace

Malgré une petite chute dans le programme libre, le couple américain, déjà en tête du classement vendredi à l'issue du programme rythmique, a dominé la compétition, réalisant 226,01 points sur l'ensemble des deux manches. Sur la deuxième marche du podium, le couple italien Guignard-Fabbri a obtenu 219,85 points, devançant les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (217,88 points). Ces Mondiaux au Japon, disputés en banlieue de Tokyo, se déroulent sans les champions olympiques 2022 et quintuples champions du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont mis leur carrière en pause pendant au moins un an. Côté belge, Olivia Shilling et Léo Baeten avaient pris la 32e place du programme court vendredi. Les vingt premiers étaient qualifiés pour le programme libre. La paire belge avait obtenu une note de 50,67 points pour sa prestation en danse rythmique et finit à la 32e place sur les 33 engagés. Il aurait fallu récolter une note de 63,88 pour passer. Léo Baeten, 22 ans, et l'Américaine Olivia Shilling, 26 ans, patinent ensemble depuis le mois d'octobre et disputaient leurs premiers Mondiaux. (Belga)